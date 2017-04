Richards Plan geht auf: Maximilian nimmt das Angebot der von Richard beaufragten Dealerin an und besorgt sich von ihr neue Drogen. Als Simone sieht, wie Richards Geschäftspartnerin Drogen an Maximilian verkauft, sucht sie Richard im Hotel auf und kommt seinem Plan auf die Schliche. Der Druck auf Marian wächst. Florian macht sich große Sorgen, dass Marians Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert wird. Während Florian verzweifelt einen Weg sucht, Marian zu helfen, bekommt dieser einen Hinweis, dass er sich keinesfalls in der Türkei zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußern soll. Nach ihrem grippalen Infekt will Sarah voll durchstarten, doch das Tanzen läuft alles andere als gut, und als Marco daraufhin ankündigt, die Kür für die Stadtmeisterschaft zu vereinfachen, fühlt Sarah sich herausgefordert. Sie übt nachts alleine in der leeren Tanzfabrik die Hebefigur und bringt sich dabei in eine heikle Lage.