Kann man sich gegen Überwachung wehren? 10.000 Überwachungskameras gibt es allein in München. Bei der Fahrt in die Arbeit, beim Shoppen, beim Spazierengehen. Wo man geht und steht, wird man beobachtet, Tag und Nacht. Deshalb stellt "Südlicht" die Frage: Kann man sich gegen Überwachung wehren? Zwei Ausstellungen - beide mit dem Titel "No Secrets" - setzen sich in München derzeit mit dem Thema der Überwachung auseinander. Bumillo trifft im Stadtmuseum die Künstler Alexander Steig, Philipp Messner, Hyojoo Jang und Franz Wanner, die sich - mal ironisch, mal spielerisch, mal scharf - mit dem Thema der Überwachung in aktuellen Arbeiten auseinandersetzen. Er spricht mit den Kuratoren Rudolf Scheutle vom Stadtmuseum und Sabine Adler von der Eres-Stiftung über die historischen Ursprünge und den aktuellen Überwachungswahn. Er lässt sich vom Künstler Franz Wanner die unergründlichsten Überwachungskameras von München zeigen, und er geht dorthin, wo all die Überwachungsbilder tatsächlich landen: etwa in der 3-S-Zentrale ("Service! Sicherheit! Sauberkeit!") der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof oder bei der Bundespolizei, von wo aus rund um die Uhr observiert wird.