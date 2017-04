Rauchensteiner findet so etwas wie das Glück. Sogar eine Hochzeit steht ins Haus. Kralicek organisiert aus Sicherheitsgründen einen Doppelgänger für das neue Familienoberhaupt, was zu neuen Problemen führt. Der Kommander bekommt unangenehmen Besuch von Sonnborn. Barbara Brunner gesteht, die geheimen Aufzeichnungen ihres Mannes dessen größtem Feind übergeben zu haben. Tscheppe gelangt zwar an das belastende Material gegen Rauchensteiner, hat aber einen anderen Lebenszweck gefunden als den Ruin der Rauchensteiners.