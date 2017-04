Charité Heute | ONE | 21:05 - 21:50 Uhr | Historienserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Hagenbecks Völkerschau im Berliner Zoo bringt einen exotischen Fall in die Charité: Eine Inderin ist an Pocken erkrankt. Eine Krankheit, die im Deutschen Reich seit der Impfpflicht ausgerottet ist. Der anthropologisch interessierte Virchow, der nach dem Triumph über seinen Kollegen Koch wieder die unangefochtene Nummer Eins der Charité ist, nimmt die Patientin zu Demonstrationszwecken auf. Untertitel: Zeitenwende Laufzeit: 45 Minuten Genre: Historienserie, D 2017 Regie: Sönke Wortmann Folge: 6 Schauspieler: Ida Lenze Alicia von Rittberg Georg Tischendorf Maximilian Meyer-Bretschneider Robert Koch Justus von Dohnányi Emil Behring Matthias Koeberlin Paul Ehrlich Christoph Bach Rudolf Virchow Ernst Stötzner Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets