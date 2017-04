Hauptsache verliebt Heute | Super RTL | 22:25 - 00:30 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Im Leben der liebenswerten Filmproduzentin Rosie läuft es derzeit nicht wirklich rund. Sie ist seit langem geschieden. Klug und attraktiv wie sie ist, dürften Männer keine Mangelware in Rosies Leben sein. Leider lernt sie aber nie welche kennen, die sie interessieren würden. Rosie fühlt sich oft einsam. Ihre Tochter Izzie ist 14, steckt mitten in der Pubertät und sorgt für jede Menge Wirbel im Familienleben. Die Seifenoper, die Rosie produziert, hat schlechte Einschaltquoten und ist vom nahenden Sendestopp bedroht. Was Rosie dringend braucht, ist ein Lichtblick in ihrem tristen Alltag. Als der Nachwuchsschauspieler Adam für eine Rolle in Rosies Show vorspricht, scheint es soweit zu sein. Adam ist charmant, hat ein ausgesprochenes komödiantisches Talent und findet Rosie hinreißend. Rosie ist von Adam schnell verzaubert und der zeigt sich ebenfalls sehr angetan von der smarten Blonden. Leider gibt es ein kleines Problem: Adam ist jünger als Rosie - und zwar wesentlich jünger. Rosie zweifelt: Kann es überhaupt sein, dass ein attraktiver Kerl wie Adam sich zu einer vermeintlich alten Schachtel wie ihr hingezogen fühlt? Will er sich wirklich mit ihr in Restaurants und Bars tummeln und interessiert sich dabei überhaupt nicht für ihr Alter? Adams Antwort ist eindeutig: Er findet Rosie toll. Nach einigen Turbulenzen werden die beiden ein Paar. Sowohl Izzie als auch Rosies Exmann mögen Adam, und für einen Moment schwebt Rosie wie auf Wolken. Doch dann soll Rosies Fernsehshow endgültig eingestellt werden. Adam wird eine andere lukrative Rolle angeboten - Rosie hingegen wäre arbeitslos. Die alten Zweifel melden sich zurück: Hat Adam Rosie nur als Sprungbrett für seine Karriere genutzt? Oder liebt er sie wirklich? Original-Titel: I Could Never Be Your Woman Laufzeit: 125 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA 2007 Regie: Amy Heckerling FSK: 6 Schauspieler: Rosie Michelle Pfeiffer Adam Perl Paul Rudd Izzie Saoirse Ronan Brianna Stacey Dash Marty Fred Willard Nathan Jon Lovitz