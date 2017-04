Lieblingssachen: In dieser Folge geht es um die Lieblingssachen der Teletubbies. Laa-Laa liebt ihren Ball am allermeisten. Nur ist dieser leider verschwunden. Pos Lieblingsteil ist ihr Roller, Dipsy liebt seinen Hut am meisten, Tinky Winky seine rote Tasche nur Laa-Laa, die ihren Ball vermisst, steht ohne etwas auf der Wiese. Die Tubbies helfen aufgeregt bei der Suche! Im Einspieler fährt James auf seinem liebsten Rad.