Lisa Simpson hat es geschafft: Unter vielen anderen Kandidaten ist ihr die zentrale Rolle in "Casablanca" zugeteilt worden. Das von ihrer Schultheatergruppe inszenierte Stück soll nämlich ein voller Erfolg werden. Milhouse interessiert das gar nicht, er will nur in ihrer Nähe sein und strebt deshalb die männliche Hauptrolle an. Homer kümmert sich unterdessen um den armen Smithers, der dringend eine neue Liebe braucht. Er ist immer noch verletzt, weil sein Schwarm Mister Burns ihn abgewiesen hat.