Erst vor drei Jahren führte die FIA die Formel-3-Europameisterschaft wieder ein. Sie war von 1975 bis 1984 die wichtigste Serie für Motoren mit einem maximalen Hubraum von 2.000cm³, wurde dann aber vom Formel 3-Cup und der Euroserie abgelöst. Die Formel 3 gilt als Vorstufe für die GP2-Serie und die Formel 1. Wer gute Plätze einfährt, hofft auf ein Cockpit in der Königsklasse. Im letzten Jahr siegte der Franzose Esteban Ocon und gilt mit seinen gerade 18 Jahren als eines der vielversprechendsten Motorsport-Talente des Landes. Er wird dieses Jahr in der GP3-Serie starten. Auf dem Programm der vierten Saison stehen 11 Stationen zwischen April und Oktober, davon finden fünf im Rahmen von DTM-Wochenenden im deutschsprachigen Raum statt: Hockenheimring (2.-3. Mai & 17.-18. Oktober), Norisring Nürnberg (27.-28. Juni), Red Bull Ring Spielberg, AUT (1.-2. August) und Nürburgring (26.-27. August). Die weiteren Stopps sind Silverstone zum Auftakt am 11.-12. April, Pau in Frankreich (16.-17. Mai), Monza (30.-31. Mai), Spa-Francorchamps (20.-21. Juni), Zandvoort (11.-12. Juli) und Moscow Raceway (29.-30. August). Bei jeder Station werden drei Rennen gefahren.