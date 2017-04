Hot in Cleveland Heute | ORF 1 | 12:45 - 13:05 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Melanies Tochter Jenna kommt auf Besuch. Ihre Mutter ist schockiert, als sie erfahren muss, dass Jenna doch nicht Medizin in Harvard studieren möchte. Obwohl Melanie damit nicht einverstanden ist, will sie sich zunächst nichts anmerken lassen. Doch hinter Jennas Rücken versucht sie alles, um ihre Tochter umzustimmen. Indes macht sich Victoria Gedanken, wie sie bei ihrer ersten großen Nacktszene aussehen wird. Laufzeit: 20 Minuten Genre: Sitcom, USA 2015 Regie: Andy Cadiff Folge: 8 FSK: 12 Schauspieler: Melanie Moretti Valerie Bertinelli Joy Scroggs Jane Leeves Victoria Chase Wendie Malick Elka Ostrovsky Betty White Jenna Samantha Martin Barney Adam Korson Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets