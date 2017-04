Hot in Cleveland Heute | ORF 1 | 13:05 - 13:30 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Joy und Bob legen Verhaltensweisen an den Tag, wie sie eigentlich nur für Verliebte typisch sind. Gleichwohl streitet Joy jedes Naheverhältnis zu Bob ab. Erst als er Joys Enkel Wilbur heldenhaft vor Schulrowdys verteidigt, betrachtet sie Bob in einem ganz neuen Licht. Dumm nur, dass ausgerechnet jetzt unliebsame Konkurrenz auf der Bildfläche erscheint. Derweil gibt sich Victoria alle Mühe, mit einem jungen Liebhaber, den sie vor kurzen erobert hat, Schritt zu halten. Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2015 Regie: Peter Filsinger Folge: 11 Schauspieler: Melanie Moretti Valerie Bertinelli Joy Scroggs Jane Leeves Victoria Chase Wendie Malick Elka Ostrovsky Betty White Canadian Joy Missi Pyle Kaylin MacKenzie Phillips Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets