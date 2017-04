Hot in Cleveland Heute | ORF 1 | 12:45 - 13:05 Uhr | Sitcom Infos

Joy bekommt Besuch von ihrer Schwester Jill, die bisher im Kloster gelebt hat. Kaum hat Jill einen Schönheitssalon aufgesucht, erstrahlt sie plötzlich in nie dagewesenem Glanz und zieht zu Joys Verdruss die Aufmerksamkeit aller Männer auf sich. Mamie Sue unterrichtet Elka in britischer Etikette, um sie auf einen Ehrengast aus England vorzubereiten, den die Stadtverwaltung nach Cleveland eingeladen hat. Derweil sollen Melanie und Victoria innerhalb nur weniger Tage ein ganzes Kinderbuch schreiben. Laufzeit: 20 Minuten Genre: Sitcom, USA 2015 Regie: Andy Cadiff Folge: 10 Schauspieler: Melanie Moretti Valerie Bertinelli Joy Scroggs Jane Leeves Victoria Chase Wendie Malick Elka Ostrovsky Betty White Mamie Georgia Engel Jill Sophie Winkleman