(a) Hildy möchte unbedingt einen Zauberspiegel haben, der ihr sagt, dass sie die Schönste im ganzen Land ist. Doch das Modell, welches Grim besorgt, ist etwas unwirsch und sagt Hildy beinhart die Meinung. Also muss der Zauberspiegel der Königin her. (b) In Jollywood findet das alljährliche Himmelseimerbahn-Fest statt und die Zwerge schenken der Königin ihren persönlichen goldenen Himmelseimer.