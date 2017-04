Die Bremer Stadtmusikanten: Doc Croc und Yoyo können es nicht fassen: Kaum sind sie von dem schrecklichen Bauernhof geflohen, wollen der alte Esel, der krächzende Gockel, der zahnlose Hund und die gebrechliche Katze plötzlich Stadtmusikanten werden. Und dabei singen sie so, dass die Milch sauer wird! Auch die Räuber, denen die Stadtmusikanten ein hübsches Ständchen bringen wollen, sind wenig entzückt. Sie sehen in der Gestalt, die vor ihrem Fenster steht, nur ein kreischendes Monster mit acht Augen. Aber was ist, wenn die Räuber ihren Irrtum erkennen? Rotkäppchen: Ein echter französischer Edelmann spricht mitten im deutschen Wald Rotkäppchen an? Doc Croc kommt das recht spanisch vor. Und damit liegt er ganz richtig, denn unter der Puderperücke und dem Samtbrokat verbirgt sich niemand anderes als der böse Wolf. Yoyo und Doc Croc versuchen alles, um Rotkäppchen zu warnen. Doch wie warnt man jemanden, der großes Zutrauen hat und nicht gewarnt werden will?