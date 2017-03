1874 führt das Martino-Katharineum in Braunschweig als eine der ersten deutschen Schulen den Englischunterricht ein. Um die Schüler für das Fach zu begeistern, beginnt der junge Lehrer Konrad Koch, mit ihnen Fußball zu spielen, eine Sportart, die in Deutschland zu dieser Zeit noch völlig unbekannt ist. So vermittelt er seinen Schülern nicht nur Vokabeln, sondern auch Teamgeist und Fairplay.