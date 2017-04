Beim renommierten Kabarettwettbewerb um den "Stuttgarter Besen" treten zum 20. Mal acht Kabarettistinnen und Kabarettisten, Comedians, Sängerinnen und Sänger an. Die Nominierten in diesem Jahr sind Roberto Capitoni, Bastian Bielendorfer, Lisa Catena, Martin Frank, Michael Elsener, Özgür Cebe und das Duo "Suchtpotenzial". Die Gewinner werden mit dem Goldenen, Silbernen und Hölzernen Besen sowie dem Publikumspreis ausgezeichnet. Durch die Sendung führt Florian Schroeder, preisgekrönter Kabarettist und Moderator der SWR Sendung "Spätschicht". Den Juryvorsitz hat in diesem Jahr Lisa Fitz inne.