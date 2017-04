Cherie Bitter - So wie wir waren Heute | ARTE | 20:15 - 22:10 Uhr | Liebesfilm HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

1937, auf der Uni, fängt alles an: Katie (Barbra Streisand) verliebt sich in Hubbell (Robert Redford), obwohl sie Welten trennen. Die jüdische Kommunistin engagiert sich politisch, der Schönling aus gutem Haus, dem alles zuzufliegen scheint, bevorzugt Cocktailpartys. Original-Titel: The Way We Were Laufzeit: 115 Minuten Genre: Liebesfilm, USA 1973 FSK: 12 Schauspieler: Hubbell Gardiner Robert Redford Katie Morosky Gardiner Barbra Streisand J. J. Bradford Dillman Carol Ann Lois Chiles George Bissinger Patrick O'Neal Paula Reisner Viveca Lindfors