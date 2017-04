Dixie ist gegen den Rat des Silberfuchses ins Jahr 2014 zurückgereist. Er muss sein Versprechen einlösen. Er weiß, wie viel Sofie an ihrem Bruder liegt. Nachdem der Lehrer Sofies Eltern einen Besuch abgestattet hat, um ihnen nahezulegen, das Mädchen in ein Internat zu geben, damit sie Disziplin lernt, hat Sofie Hausarrest. Der Vater bringt an sämtlichen Fenstern im Haus eine Einbruchsicherung mit Alarmanlage an. Eine Flucht scheint unmöglich. Doch Opa hilft dabei, dass sie mit Dixie verschwinden kann und bringt den Gyro wieder zum Laufen. Einer neuen Zeitreise steht nichts mehr im Weg.