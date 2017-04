Frank Capua ist einer der Top-Rennfahrer des Landes. Der Rennsport bedeutet alles für ihn, und im Moment befindet sich der ehrgeizige Fahrer auf der Erfolgsspur. Er gewinnt das Rennen in Redburne und lernt in der gleichen Nacht die attraktive Elora kennen. Sie ist geschieden und hat einen dreizehnjährigen Sohn. Gemeinsam fahren sie nach Kalifornien und schon bald wird geheiratet. Um das Glück zu vervollständigen, will Frank den kleinen Charlie adoptieren. Doch der erste Glanz ist schnell verblaßt. Elora belasten die häufigen Reisen ihres Gatten, und Frank muß eine Serie von Mißerfolgen einstecken. Immer wieder wird er von seinem Freund und Rennfahrer-Rivalen Luther Erding geschlagen. Capuas Hoffnung heißt Indianapolis, eine der schwersten Rennbahnen der Welt, wo er beim 500-Meilen-Rennen starten soll. Die Vorbereitungen für das große Motorsport-Spektakel laufen auf Hochtouren. Franks schärfster Konkurrent Luther Erding versucht ihn nicht nur im Kampf um den ersten Platz im Rennteam zu überrunden, sondern zeigt auch Interesse für Elora...