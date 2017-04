Löcher im Boden, geklaute Eier und Augenzeugenberichte von Kobolden in Bärstadt. Polizist Prutz jagt merkwürdige Ausbrecher und leider ist er auch nicht ganz unschuldig, merkt Fritz sofort. Bei den Gejagten handelt es sich um putzige Tiere aus dem Zoo: Erdmännchen. Doch so niedlich sie auch aussehen, Kuscheltiere sind es nicht. Fritz hilft seinem Kumpel Götz Prutz und forscht nach dem Wüstenbewohner mit den scharfen Krallen und spitzen Zähnen. Bei seinen Nachforschungen lernt Fritz die Tiere näher kennen. Er erfährt, dass sie in großen Familien unter der Erde leben und gesellige Kerlchen sind. In der Gruppe lässt es sich nämlich hervorragend leben. Einer ist immer auf Wachposten, während andere nach Futter suchen oder ein Nickerchen in der Sonne machen. All diese Infos helfen Fritz, den kleinen Wühlern auf die Spur zu kommen.