Sabrinas Vater ist Chauffeur bei den superreichen Larrabees und sie ist unglücklich in einen der Brüder verliebt. Um ihn zu vergessen, besucht sie in Paris eine Kochschule und verwandelt sich in eine schicke junge Frau. Bei ihrer Rückkehr zwei Jahre später liegen ihr gleich beide Larrabees zu Füßen.