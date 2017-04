Der Star-Reporter einer Boulevard-Zeitung will sich ins Eheleben zurückziehen. Aber die Chance, einen entflohenen Todeskandidaten exklusiv journalistisch zu verwerten, will er nicht verpassen. Sein Verleger Walter Burns nutzt den Fall eines zu Unrecht wegen Mordes angeklagten Kommunisten, um Hildy Johnsons journalistisches Jagdfieber zu wecken. Billy Wilders starke Version des Komödien-Klassikers "The Front Page". Chicago in den späten 1920er Jahren: Hildy Johnson, der Starreporter des Chicago Examiner, möchte sich zur Ruhe setzen und mit seiner Verlobten Peggy Grant ein ruhigeres Leben als Werbetexter angehen. Doch genau das will sein Verleger Walter Burns mit allen Mitteln verhindern. Burns und Johnson sind sich sicher, dass der schüchterne, einfältige Earl Williams keinen Polizistenmord begangen hat, sondern lediglich als Sündenbock geopfert werden soll, weil die Wiederwahl der Stadtregierung ansteht. Als Williams nach einer Sitzung beim Psychologen entkommen kann und verletzt Hildy in die Arme läuft, verstecken der Reporter und sein Verleger den Flüchtigen, um aus ihrem Fund die größte Story der Stadt zu machen. Das Theaterstück "The Front Page" von Ben Hecht und Charles MacArthur wurde davor bereits mehrfach verfilmt, insbesondere von Howard Hawks unter dem Titel "His Girl Friday". Wilder setzt darum gezielt andere Schwerpunkte. Es geht ihm zwar auch um den Zynismus der Boulevardpresse, aber mehr noch ist "Extrablatt" ein Kabinettstück des Paares Lemmon/Matthau. In der Beziehung der beiden, dem Ehrgeiz Johnsons nach der großen Geschichte, seiner Verführbarkeit durch den ebenso manipulativen wie schlauen Verleger Burns, spiegelt Wilder die Schwierigkeit objektiver Berichterstattung wider.