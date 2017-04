SANTIANO - immer hart am Wind Heute | NDR | 23:50 - 00:35 Uhr | Porträt Infos

Seit 2012 zählen Axel, Timsen, Björn, Pete und Kollegen zur Crème de la Crème der deutschen Musikszene. Sie haben Millionen Tonträger verkauft und bringen regelmäßig ihr Publikum bei Liveauftritten in restlos gefüllten Arenen mit schwungvollen und romantischen Liedern in Verzückung. Der Film gibt dabei überraschende Informationen und intime Blicke hinter die Kulissen ihrer Erfolgsgeschichte. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Porträt, D 2017