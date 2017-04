Fritz Fuchs hat Besuch von Wirbelwind Freddy. Der Elfjährige ist versetzungsgefährdet, nur ein ganz besonderes Referat kann ihn noch retten. Klar, dass Fritz ihm hilft. Das Thema: Löwenzahn! Freddys ausgefallene Idee: "Ich mache aus Löwenzahn einen Flummi". Bloß wie? Nur mit Fritz' Hilfe kann es gelingen, seinen Lehrer und die ganze Klasse zu beeindrucken. Beide stürzen sich mit Feuereifer in die ultimativen Löwenzahn-Experimente. Dabei erfahren sie, dass man aus Löwenzahn leckeren Salat, Honig und sogar Kaffee machen kann. Aber die unglaubliche Pflanze kann noch mehr: Demnächst wird sie in Autoreifen zu finden sein. Dann ist die Idee mit dem Flummi aus Löwenzahn gar nicht so abenteuerlich.