Streifenpolizistin Süher muss den wegen Totschlags veruteilten Arne Terjehusen erschießen. Ihr Kollege Jensen ertappte den soeben aus der Haft entlassenen Arne beim Einbruch in Insa Scherzingers Apotheke und wurde von ihm bedroht. Der Tod des Einbrechers ruft Kommissar Brockhorst auf den Plan. Was wollte Arne in der Apotheke? Ein Video auf dessen Handy führt die Ermittler zu einer Spedition.