James Bond (Roger Moore) lebt nach wie vor gefährlich, weiß sich aber, einfallsreich wie immer, seiner Haut zu wehren. Das bekommt sein kahlköpfiger Erzfeind Blofeld zu spüren, der ihn per Hubschrauber ferngesteuert in den Tod schicken will. Fast zur gleichen Zeit geht im Ionischen Meer ein britisches Überwachungsschiff verloren; mit ihm versinkt der ATAC-Sender, durch den der Einsatzbefehl für Raketen auf britischen U-Booten erteilt werden kann. Das Ehepaar Havelock, das mit einem entsprechend ausgerüsteten Schiff ATAC bergen soll, wird bald darauf Opfer eines heimtückischen Angriffs aus der Luft. Der Secret Service setzt seinen Spitzenagenten 007 auf den brisanten Fall an. In Spanien, wohin eine heiße Spur führt, lernt Bond unter dramatischen Umständen die hübsche Melina Havelock (Carole Bouquet) kennen. Die couragierte junge Archäologin will ebenso wie Bond herausbekommen, wer ihre Eltern töten ließ. So werden 007 und sie zu Verbündeten und müssen mörderische Abenteuer im Kampf mit skrupellosen Killern bestehen, die offenbar entschlossen sind, ATAC um jeden Preis an sich zu bringen. Ob in luftiger Höhe oder tief unten auf dem Meeresgrund, in verschneiten Bergen oder im sonnigen Spanien - James Bond erweist sich einmal mehr jeder Situation gewachsen. Regisseur John Glen, in Sachen Bond "Mehrfachtäter", hielt ganze Teams von Stuntmen in Atem, um das Film-Spektakel von einer atemberaubenden Action-Szene in die andere zu treiben. Das parodistische Element kommt dabei keineswegs zu kurz; sogar Großbritanniens "Eiserne Lady" Maggie Thatcher wird aufgeboten, um dem Superagenten telefonisch ihren tief empfundenen Dank auszusprechen. Warum 007 sich dabei von einem Papagei vertreten lässt, schaut man sich am besten selbst an. Gleich mehrere 007 versuchen der Verbrecherorganisation SMERSH in der Bond-Parodie "Casino Royal" auf die Spur zu kommen. Das Erste zeigt diesen wundervoll besetzten Film im Anschluss.