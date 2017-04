Die Biene Maja überwindet mit Mut, Neugier und Aufgeschlossenheit die Feindschaft zu den Hornissen, rettet die Bienenkönigin und lüftet das Geheimnis des sagenumwobenen Riesen Gorgo. Dabei kann sie es gar nicht abwarten, ihre enge Wabe zu verlassen, die Regeln im Bienenstock in Frage zu stellen und sich voller Tatendrang in die Sommerwiese zu stürzen. Allein ist sie dabei nicht. Ihr guter Freund Willi ist immer an ihrer Seite. Schnell macht Maja Bekanntschaft mit den kunterbunten Bewohnern über, auf und unter der Erde und schert sich nicht, dass es unter ihnen angeblich auch schlimme Feinde des Bienenstockes gibt: die Hornissen. Für die königliche Beraterin allerdings sind gerade diese Hornissen Teil ihres bösen Plans. Die selbstherrliche und skrupellose Ratgeberin nämlich will Königin anstelle der wahren, gütigen und friedfertigen Herrscherin werden. Und so wundert es nicht, dass der lebenswichtige königliche Gelee urplötzlich aus dem Stock verschwindet. Die Hornissen werden verdächtigt, die hinterhältigen Diebe zu sein, so dass in Windeseile ein großer Krieg ins Haus steht. Bienen und Hornissen würden unversöhnlich übereinander herfallen und die Beraterin am Ende als große Schlachtenlenkerin und neue Königin dastehen. Doch diese Rechnung ist ganz und gar ohne Maja gemacht. Im Wettlauf gegen die Zeit macht sich das Bienchen nicht nur alle, die ihr begegnen, zum Freund - zunächst den faulen Willi mit dem großen Herzen, dann Flip, die singende Heuschrecke, endlich sogar Fetzer, den Sohn des Hornissenchefs, und natürlich all die übrigen Käfer, Maden und Ameisen. Vor allem aber gelingt es ihr mit Hilfe der Freunde, dem angeblichen Heckenmonster Gorgo den Schrecken zu nehmen, der bösen Beraterin das Handwerk zu legen, Frieden mit den Hornissen zu stiften und schließlich Thron und Leben der alten Königin zu retten.