Charlie und ihre Freunde treffen auf ein geheimnisvolles Waldmädchen. Doch wer ist diese Lena, die sich so gut im alten Tal auskennt? Arman misstraut ihr und gerät darüber mit Charlie in Streit. Zornig geht Charlie weg und macht dabei eine unglaubliche Entdeckung! In Köln sind Patrizia und Nils immer noch auf der Suche nach ihren verschwundenen Freunden, als sie plötzlich einen entscheidenden Hinweis bekommen.