George Kimball ist ein Hypochonder, wie er im Buche steht. Sein Arzneischrank gleicht einer Apotheke, und mit seinem Arzt Ralph Morrissey ist er längst per du. Als George wieder einmal über diffuse Schmerzen im Brustbereich klagt und sich von Ralph komplett durchchecken lässt, kommt es zu einem fatalen Missverständnis: Ralph spricht am Telefon über den bevorstehenden Tod eines seiner Patienten, worauf George, der das Gespräch belauscht, sofort annimmt, er sei gemeint. In aller Stille bereitet George sich auf sein baldiges Ableben vor und kauft sogar eine Grabstätte. Auch um seine geliebte Frau Judy macht George sich große Sorgen. Was soll sie nach seinem Tod nur ohne ihn anfangen? Gemeinsam mit seinem besten Freund und Nachbarn Arnold, der bereits eine Grabrede verfasst, macht George sich auf die Suche nach einem geeigneten "Nachfolger". Bert Power, ein gut aussehender Ölmillionär, der Golf spielen kann und seit der Schulzeit in Judy verliebt ist, scheint genau der Richtige zu sein. Doch als George seine Frau verkuppeln will, schöpft sie Verdacht. Judy, die von Georges düsteren Gedanken nichts weiß, glaubt, ihr Gatte wolle eine Affäre vertuschen. Enttäuscht will Judy ihren Mann verlassen, worauf Arnold zur Flucht nach vorne rät: George soll die vermeintliche Affäre gestehen, um Judy hinterher reumütig um Verzeihung zu bitten - das Chaos ist perfekt.