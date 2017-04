Als der Einbrecher Joseph Felton in einem Gebäude in der Stadt tot aufgefunden wird, übernehmen die Spezialisten vom CSI-Team die Untersuchungen des Falles. Der polizeilich bestens bekannte Safeknacker wurde offenbar während eines Jobs von einem Komplizen ermordet und zurückgelassen. Während die Detectives zunächst den ehemaligen Partner des Toten verdächtigen, stößt Gil bei der Analyse der am Tatort gefundenen Fingerabdrücke auf einen rätselhafte Spur.