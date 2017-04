Marc und sein Kollege Kunz werden zum Schauplatz eines mysteriösen Attentats gerufen. Ein unbekannter Scharfschütze hat auf einen Gast geschossen, der in einem bei Touristen sehr beliebten Heurigen-Lokal in der Stadt saß, und ihn am Kopf getroffen. Das Opfer kann sich aufgrund seiner Verletzung weder an seinen Namen noch an seine Herkunft oder andere wichtige Details erinnern. Das Team kann sich erst einmal nur auf die Aussage eines Augenzeugen stützen...