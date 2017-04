Bei 'Grill den Henssler', moderiert von Ruth Moschner, messen sich Steffen Henssler und drei wagemutige Stars in einem hitzigen Wettkampf am Herd. Der Hamburger Koch-King gilt als nahezu unschlagbar, doch die prominenten Kontrahenten machen ordentlich Dampf und werden von hochkarätigen Koch-Coaches in der Sendung unterstützt. Ob schließlich Promi oder Profi ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet nach jeder Runde die kritische Jury.