GP von Bahrain. 3. Saisonrennen in Manama. Bei den Autos wurde ordentlich draufgepackt: Breitere Chassis und Reifen, Comeback der Heckflosse und eine Erhöhung des Mindestgewichts. Aber nicht nur die Boliden kommen in der neuen Saison wuchtiger daher. Max Verstappen hat drei Kilo an Muskelmasse hinzugewonnen. Primär im Nackenbereich legte der 19-Jährige zu, um den Anforderungen zu genügen. Durch das geänderte Autodesign kommt es zu höheren Kurvengeschwindigkeiten, das Fahren erfordert dadurch mehr Kraft.