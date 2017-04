The Last Ship Heute | RTL 2 | 21:05 - 21:55 Uhr | Actionserie Infos

Als Chandler sich weigert, den Russen Dr. Rachel Scott und ihre Forschungsergebnisse auszuliefern, wird es für die gesamte Crew brenzlig. Der russische Kapitän droht, das Schiff zu zerstören, aber Chandler hat einen Plan. Mit verschiedenen Manövern will er die Russen hinters Licht führen. Jeder aus dem Team ist nun gefragt, denn nur wenn alle zusammenarbeiten haben sie eine Chance. Untertitel: Hoheitsgewässer Laufzeit: 50 Minuten Genre: Actionserie, USA 2014 Folge: 3 FSK: 12 Schauspieler: CO CDR Tom Chandler Eric Dane Dr. Rachel Scott Rhona Mitra XO Mike Slattery Adam Baldwin Lt. Danny Green Travis van Winkle CMC Jeter Charles Parnell Lt. Alisha Granderson Christina Elmore