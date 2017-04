Der Witwer und ehemalige Kriegsheld Benjamin Martin lebt mit seinen sieben Kindern auf einer kleinen Plantage in South Carolina. Sein ältester Sohn Gabriel schließt sich der Kolonialarmee und somit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer an - ohne Erlaubnis seines Vaters, der sich gegen den Krieg und für die Familie entschieden hat. Als die Plantage von den Briten im Krieg durchsucht wird, nehmen sie Gabriel als Spion gefangen. Dabei wird Thomas, sein jüngerer, ebenfalls kriegsbegeisterter Bruder, von dem brutalen britischen Colonel William Tavington erschossen. Benjamin bewaffnet sich und befreit Gabriel mit Hilfe seiner beiden jüngeren Söhne. Nachdem die verbliebenen Kinder bei Charlotte, der Schwester der verstorbenen Mutter untergebracht worden sind, mobilisieren Vater und Sohn gemeinsam Soldaten, um sich an den Engländern zu rächen. Sie erhalten tatkräftige Unterstützung durch Jean Villeneuve, einem französischen Offizier, dessen Familie von den Briten in einer Seeschlacht getötet wurde. Doch in Colonel Tavington haben sie einen unerbittlichen Gegner, der vor keinem Hinterhalt zurückschreckt, um den Krieg für die Briten zu gewinnen.