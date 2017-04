Teil 1 von 2: Der junge Wissenschaftler Pierre Arronax wittert eine einmalige Chance, als er an Bord der "Abraham Lincoln" gehen kann, um herauszufinden, wieso sich immer wieder riesige Schiffe geradezu in Luft aufzulösen scheinen. Als auch dieses Schiff angegriffen wird, lernt er Kapitän Nemo von der "Nautilus" kennen. Der Herrscher über ein Unterwasserreich gibt ihm einmalige Einblicke in seine unbekannte Welt in den Weiten des Ozeans.