Auch 2017 heißt es wieder: Hefte raus, Klassenarbeit! Für ein Team von acht Prominenten geht es in dieser neuen Folge "Die Superpauker" zurück ins Klassenzimmer. Dort müssen sie sich einer ganz besonderen Herausforderung stellen: einem Einzelduell gegen die besten und die schlausten Lehrer Norddeutschlands. Dabei geht es um Schulwissen aus den Fächern Naturwissenschaften, deutsche Sprache und Literatur, Erdkunde, Geschichte und Politik. Was wissen die Promis noch aus der Schulzeit? Gelingt es ihnen, die "Superpauker" in ihren Fachgebieten zu schlagen? Denn nur dann gewinnen sie gemeinsam Geld für einen guten Zweck. Durch die ganz besondere Show mit schulischen Herausforderungen führt Moderator Elton. Er kennt sich aus, was Quizduelle angeht, und durchschaut alle Tricks. Er wird genau darauf achten, dass die prominenten Kandidaten keinen Spickzettel unter dem Tisch versteckt haben. In dieser Folge stellen sich beliebte Moderatoren aus dem NDR Fernsehen den kniffligen Aufgaben aus dem Schulalltag. Als Experte für Geschichte und Politik werden sich "Bingo-Bär" Michael Thürnau und "Hallo Niedersachsen"-Moderator Arne-Torben Voigts versuchen. Ihre Kollegin Julia Sen ("Hamburg Journal") und der Kollege Jo Hiller ("Markt") nehmen es im Fach Erdkunde mit dem "Superpauker" auf. "Visite"-Doc Johannes Wimmer und Harriet Heise ("Schleswig-Holstein Magazin") zeigen ihre Stärken, was Naturwissenschaften angeht. Und im Fach Deutsch treten "Tagesschau"-Moderator Jens Riewa und Thilo Tautz ("Nordmagazin") an.