Piraten und Fälscher, den Freiherrn von Maltzahn und den bekanntesten Russen Deutschlands Wladimir Kaminer, Edith Piaf und Marlene Dietrich, sie alle hat es in eine der schönsten Landschaften Brandenburgs verschlagen ins Ruppiner Seenland. Mit Rheinsberger, Fürstenberger, Kyritzer und Ruppiner Seenkette, dem Rhinluch und den Havelgewässern ist das Ruppiner Seenland das wasserreichste Gebiet Brandenburgs. Hier wird der verschlungene Rheinsberger Rhin von den Einheimischen schon mal mit dem Amazonas verglichen und ein Schloss im Hundertseelendorf Meseberg mit Versailles. Was macht diese Gegend so attraktiv, dass sich Berlins wohl unterhaltsamster Russe auf dem nördlichsten Weinberg, hoch über dem Vielitzer See niederlässt? Für Wladimir Kaminer sind es die Brandenburger, die sich mit Witz und Phantasie durchs Leben schlagen und wenn ihnen das eigene nicht passt, sich ein anderes erfinden. Wie Andreas Uckert, der Rembrandts Bilder fälscht und in eine graue Mönchskutte schlüpft, um auszusehen wie Sean Connery aus dem Film "Der Name der Rose". Für Einheimische und Zugezogene, Aussteiger und Wagemutige, die Geld und Lebenszeit in Orte und Ideen investierten, ist das Ruppiner Seenland ein Sommer Paradies, von dem man an grauen Novembertagen träumt.