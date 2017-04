Jürgen B. Hausmann - "Wie jeht et? - Et jeht!" Heute | WDR | 21:45 - 23:15 Uhr | Show Infos

Mehr Termine Inhalt Jürgen Karl Beckers wurde in Alsdorf nahe Aachen geboren und arbeitet als Gymnasiallehrer im Städtchen Würselen. Bereits als Kind hielt er Büttenreden, als Erwachsener wurde er durch Auftritte beim Aachener Karnevalsverein bekannt. Seit 1999 tritt er als Kabarettist unter dem Pseudonym Jürgen B. Hausmann mit Soloprogrammen auf, in denen er seine Mitmenschen und ihr Verhalten aufs Korn nimmt. Original-Titel: Jürgen B. Hausmann Laufzeit: 90 Minuten Genre: Show, D 2016