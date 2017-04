Am Programm der Haydn Philharmonie, unter der Leitung von Nicolas Altstaedt, steht ein Schlüsselwerk der musikalischen Weltliteratur. Joseph Haydns "Die Schöpfung". Die ORF III Neuproduktion bietet einen exklusiven Einblick in dieses berühmte Oratorium, in dem der Mythos der Erschaffung der Welt auf Haydns grandiose Musik trifft. Der wunderschöne Konzertsaal im Schloss Esterházy tut sein Übriges, dass man sich den barocken Klängen ganz besonders nahe fühlt.Dirigent Nicolas AltstaedtMit Martina Janková, Dávid Szigetvári, Miklós Sebestyén, Wiener KammerchorSchloss Esterházy 2017