Die GP2 wird zur Formel 2! Der Motorsportweltrat des Automobilweltverbands FIA beschloss Anfang März die Umbenennung der Serie. Die neue Formel 2 ist ab 2017 eine offizielle FIA-Meisterschaft und formell die Nachwuchsklasse der Formel 1. Eins steht bereits vor den ersten beiden Rennen auf dem Bahrain International Circuit fest: Es wird einen neuen Champion geben. Der Titelträger 2016 Pierre Gasly hat die Serie verlassen und als Testfahrer beim Formel-1-Team von Red Bull angeheuert. Die Veranstaltungen der Formel 2 sehen Sie vom ersten Event in Bahrain (16. April) bis zum Finale in Abu Dhabi (26. November) live und in HD auf Sky!