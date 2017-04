Der Hobbit - Eine unerwartete Reise Heute | Pro7 | 20:15 - 23:45 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Hobbit Bilbo Beutlin ist mit seinem beschaulichen Leben ganz zufrieden, als Gandalf der Graue an seine Tür klopft und ihn auffordert, das liebliche Auenland zu verlassen und sich auf ein ungewisses Abenteuer einzulassen. Bilbo lehnt dankend ab. Doch Gandalf gibt nicht auf und schickt 13 Zwerge, die ihn überzeugen, mit ihnen gegen den Drachen Smaug zu kämpfen, um ihr Reich zu befreien. Original-Titel: The Hobbit: An Unexpected Journey Laufzeit: 210 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA, NZ, GB 2012 FSK: 12 Schauspieler: Bilbo Beutlin Martin Freeman Gandalf Sir Ian Murray McKellen Thorin Eichenschild Richard Armitage Balin Ken Stott Bofur James Nesbitt Galadriel Cate Blanchett