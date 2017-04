Need for Speed Heute | Pro7 | 20:15 - 22:50 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Als Straßenrennfahrer Tobey Marshall nach zwei Jahren im Knast wieder auf freien Fuß kommt, verfolgt er nur ein Ziel: Er setzt sich sofort wieder ans Lenkrad, um an einem illegalen Rennen quer durch die USA teilzunehmen. Hier wird er Dino Brewster wiedertreffen, mit dem er noch eine Rechnung zu begleichen hat, denn wegen ihm wanderte Tobey einst ins Gefängnis. Doch Dino spielt immer noch nicht fair - wird das ein allzu gefährlicher Wettkampf? (SV1) Laufzeit: 155 Minuten Genre: Actionfilm, USA, RP, IRL, GB, F 2014 Regie: Scott Waugh FSK: 12 Schauspieler: Tobey Marshall Aaron Paul Dino Brewster Dominic Cooper Julia Maddon Imogen Poots Benny Scott Mescudi Finn Rami Malek Joe Peck Ramon Rodríguez