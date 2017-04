Mehrere Tote, die ohne Köpfe aufgefunden wurden, versetzen die Bürger des Örtchens Sleepy Hollow in Angst und Schrecken. Da ist ein echter Profi gefragt. Aus New York wird der Polizist Ichabod Crane in die Provinz entsandt, denn er ist seiner Zeit weit voraus und nutzt Ermittlungstechniken, die im späten 18. Jahrhundert noch niemand kennt. Bald ist er auf der Jagd nach einem mysteriösen Reiter, der kopflos durch die Nacht reitet.