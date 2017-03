Lyra (Dakota B. Richards) sucht mit Hilfe des Eisbären Iorek ihren Freund Roger. Sie gerät in eine Intrige: Jemand will mit Hilfe der Substanz "Dust" in andere Dimensionen vordringen. Mrs. Coulter (Nicole Kidman) und Lyras Onkel (Daniel Craig) sind in die Vorgänge verstrickt.