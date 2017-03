Hot In Cleveland Heute | ORF 1 | 12:50 - 13:10 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Victoria macht sich große Sorgen um Emmett, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und nun von der Polizei gejagt wird. Dank Elkas alten Mafia-Kontakten kann ein vermeintlich sicheres Versteck gefunden werden. Doch als Victoria und die Freundinnen dort eintreffen, stellt sich heraus, dass bereits ein Gaunerpärchen dort Unterschlupf gefunden hat. Original-Titel: Hot in Cleveland Untertitel: Platz Ist In Der Kleinsten Hütte Laufzeit: 20 Minuten Genre: Sitcom, USA 2014 Regie: Andy Cadiff Folge: 1 Schauspieler: Melanie Moretti Valerie Bertinelli Joy Scroggs Jane Leeves Victoria Chase Wendie Malick Elka Ostrovsky Betty White Reverend Boyce Cedric The Entertainer Mamie Georgia Engel Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets