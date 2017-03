Hot In Cleveland Heute | ORF 1 | 12:45 - 13:05 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Joy will ihren Enkel Wilbur an einer angesehenen Vorschule anmelden. Dafür ist sie bereit alles zu tun. Owens Vater Simon trifft zum ersten Mal auf seinen Sohn und seinen Enkel. Er soll nun vor der Schulverwaltung eine glückliche Familie vorspielen. Unterdessen versuchen Melanie und Elka, den perfekten Arzt für sich zu finden. Original-Titel: Hot in Cleveland Untertitel: Eine Schrecklich Nette Familie Laufzeit: 20 Minuten Genre: Sitcom, USA 2014 Regie: Shelley Jensen Folge: 3 Schauspieler: Melanie Moretti Valerie Bertinelli Joy Scroggs Jane Leeves Victoria Chase Wendie Malick Elka Ostrovsky Betty White Simon Craig Ferguson Owen Michael McMillian