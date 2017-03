Victoria will unbedingt den Oscar als beste Nebendarstellerin gewinnen. Als sie erfährt, dass mehrere Stimmberechtigte der "Academy" in Cleveland leben, setzt sie ihre Freundinnen auf diese an. Diese sollen auf Stimmenfang für Victoria gehen. So hat Melanie endlich ihre große Chance, ihrem Teenieschwarm Corey Chambers näherzukommen.