Hot In Cleveland Heute | ORF 1 | 12:45 - 13:05 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Victorias Tochter Emmy kommt anlässlich Victorias Filmpremiere auf Besuch und hat überraschende Neuigkeiten mit im Gepäck: Sie ist im neunten Monat schwanger! Zu Victorias Enttäuschung ist der Kindesvater jedoch kein berühmter Schauspieler, sondern Lehrer. Elka amüsiert sich unterdessen mit ihrem jungen Lover Luke. Original-Titel: Hot in Cleveland Untertitel: Baby on Board! Laufzeit: 20 Minuten Genre: Sitcom, USA 2014 Regie: John Whitesell Folge: 5 Schauspieler: Melanie Moretti Valerie Bertinelli Joy Scroggs Jane Leeves Victoria Chase Wendie Malick Elka Ostrovsky Betty White Emmy Chase Jennifer Love Hewitt Larry Larry Miller