Hot in Cleveland Heute | ORF 1 | 13:05 - 13:30 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Joy lernt ihren Boss Mitch kennen und verliebt sich auf Anhieb in ihn. Aber als Melanie dann zufällig auftaucht, hat Mitch nur mehr Augen für Melanie, was Joy nicht verborgen bleibt. Und Victoria soll die Oscar-Nominierungen live im TV moderieren. Ein schwerer Augenblick für sie, hofft sie doch selbst unter den Nominierten zu sein. Untertitel: Auf Der Strasse Zum Ruhm Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2014 Regie: Andy Cadiff Folge: 12 Schauspieler: Melanie Moretti Valerie Bertinelli Joy Scroggs Jane Leeves Victoria Chase Wendie Malick Elka Ostrovsky Betty White Mitch Timothy Daly Mitch Tim Daly