Melanie hat Sex mit ihrem Ex-Lover Donald, der nun für Jim Powell, Elkas Konkurrenten als Stadtrat, arbeitet. Als sie unabsichtlich ausplaudert, dass Elka keinen Alkohol verträgt, will dieser das in einer Live-Debatte ausnutzen. Doch er hat nicht mit Elkas Zähigkeit gerechnet. Und Victoria hat ein Date mit J.J. Zwischen den beiden bahnt sich etwas Langfristiges an.